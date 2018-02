Gemeenten: Chemours en Dupont aansprakelijk

De gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht stellen de bedrijven Chemours en DuPont aansprakelijk voor de gevolgen van de uitstoot van de stoffen PFOA en GenX. Hierover is door de gemeenten aan de bedrijven een brief gestuurd. Volgens de gemeenten moeten de bedrijven onder meer opdraaien voor de kosten van diverse gezondheidsonderzoeken.

Ook worden ze aansprakelijk gesteld voor de schade die voortkomt uit de verontreiniging van bodem en oppervlaktewater in de omgeving van het bedrijfsterrein, waar de voormalige Dupont-fabriek stond.

PFOA werd tussen 1970 en 2012 gebruikt door Dupont, dat later is overgenomen door Chemours. In die periode vond ook uitstoot plaats van de stof. PFOA werd gebruikt bij de productie van teflon, dat onder meer wordt gebruikt in de anti-aanbaklaag van pannen. Volgens de gemeenten heeft de uitstoot van PFOA een negatieve invloed (gehad) op het welzijn van de inwoners van de drie gemeenten.

De gemeenten zeggen „forse kosten” gemaakt te hebben voor de bodem- en gezondheidsonderzoeken. Hoe groot de schade is, daar wordt verder onderzoek gedaan. Volgens een woordvoerder van de gemeenten bouwen deze kosten zich in elk geval al „enkele jaren” op.

Het aansprakelijk stellen van de bedrijven is volgens de gemeenten een „onvermijdelijke stap in een juridisch traject”. De juridische brief is afgelopen vrijdag verstuurd aan de bedrijven.

Daarnaast zij ze uitgenodigd voor overleg over de situatie. Een woordvoerder van DuPont wilde nog niet inhoudelijk ingaan op de brief. „We gaan eerst praten”, aldus een woordvoerder. Chemours was niet bereikbaar voor commentaar.