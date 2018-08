„Gemeenten boeken megawinst met grond”

Gemeenten hebben vorig jaar ruim 1 miljard euro winst geboekt op de verkoop van bouwrijpe grond.

Dat meldde het vakblad Binnenlands Bestuur dinsdag op basis van onderzoek van hoogleraar Willem Korthals Altes van de TU Delft, die de gemeentelijke bouwgrondexploitaties in 2017 analyseerde.

De verkoop van bouwrijpe grond leverde gemeenten vorig jaar ruim 5 miljard euro op, terwijl zij daarvoor 3,9 miljard aan kosten maakten. Dat is volgens Korthals Altes „een resultaat dat nog nooit eerder is gehaald.”

Niet alle gemeenten verdienden goed; ruim honderd leden er verlies. Maar gemiddeld werd er per gemeente meer winst dan verlies geboekt op de grondverkoop.

Als er rekening wordt gehouden met geldontwaarding, dan zou het resultaat van 2006 (919 miljoen euro) rekentechnisch nog iets hoger liggen dan de ruime 1 miljard euro winst van vorig jaar. Maar wanneer de baten en de lasten van de recordjaren met elkaar worden vergeleken, dan is de marge in 2017 veel gunstiger. In 2006 lag de positieve marge op grondverkopen op 11 procent, vorig jaar op 22 procent.

Uit het onderzoek blijkt ook dat investeringen van gemeenten in grondexploitaties zijn teruggelopen en achterblijven bij die in het verleden.

Volgens de hoogleraar sluit dat aan bij de keuze van veel gemeenten om vaker te kiezen voor een faciliterende rol, waarbij ze niet meer zelf de grond aankopen. Toch past het volgens Korthals Altes niet goed bij de roep om over te gaan tot versnelling van investeringen in woningbouw.