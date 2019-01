Gemeentemuseum koopt koninklijke dekselpot

Het Gemeentemuseum Den Haag heeft voor ongeveer 7000 euro de hand weten te leggen op een Chinese dekselpot van koninklijke herkomst. De pot van Chinees porselein behoort tot de objecten van vermoedelijk prinses Christina die donderdag bij de Royal & Noble Sale bij Sotheby’s in Londen is geveild.

Het museum wilde de dekselpot graag hebben omdat die mooi in de expositie past. Volgens directeur Benno Tempel geeft de aankoop het museum de kans „de koninklijke geschiedenis van onze stijlkamers nog beter voor het voetlicht te brengen. Bezoekers kunnen straks ronddwalen in een interieur dat in alles de sfeer ademt van Anna Paulowna, een vorstin die nog altijd tot de verbeelding spreekt”. De nieuwe aanwinst is vanaf 21 maart te zien.

De blauwwitte dekselpot uit de Qing-dynastie, Kangxi-periode (1662-1722) was ooit eigendom van koningin Anna Paulowna der Nederlanden. Dat blijkt onder meer uit haar persoonlijk merkteken dat op de onderkant te zien is: een A met een kroontje erboven. Anna Paulowna was getrouwd met koning Willem II.