Gemeentemuseum heeft Liebermann in collectie

Het vermoeden bestond al, maar nu weet het Gemeentemuseum in Den Haag het zeker. De pasteltekening die het museum in 2014 kreeg uit een nalatenschap, blijkt daadwerkelijk te zijn gemaakt door de Duitse kunstenaar Max Liebermann (1847-1935). Het is het eerste werk van zijn hand in de collectie van het Gemeentemuseum, liet een woordvoerster weten.

In aanloop naar een grote tentoonstelling van Liebermann, die volgende week opent, liet de instelling onderzoek doen naar de pasteltekening. Gekeken werd naar de herkomst, de techniek en de voorstelling. Daaruit bleek dat het inderdaad om een origineel werk van de schilder ging. De pastel laat een Larens boerinnetje met schapen zien en is 60 bij 76,5 centimeter.

Het Gemeentemuseum toont de tekening op de expositie Max Liebermann - Een zomers impressionist, die verder uitsluitend uit bruiklenen bestaat.