Gemeenteleden klagen anoniem over kerkbouw gg Yerseke

Een nieuw gebouw voor de gereformeerde gemeente in Yerseke is niet meer nodig, beweert een aantal anonieme kerkleden tegenover Omroep Zeeland. Reden: het ledental loopt terug.

Vroeger was er zo veel plaatsgebrek dat er extra stoelen naast de banken werden gezet. Intussen zou er ruimte over zijn in het gebouw. „Je kan tegenwoordig achterin de kerk in de banken gaan liggen, als je wilt”, meent een anoniem gemeentelid.

Scriba P.D. de Looff bevestigt dat het ledenaantal de laatste jaren afneemt: van 2375 in 2015 naar 2327 vorig jaar. „Of dat een trend is, is lastig te zeggen. In het verleden hadden we vaker te maken met een daling. Vanaf het jaar 2000 groeide de gemeente juist.”

De Looff wijst erop dat er nog altijd 100 tot 150 extra stoelen in de kerkzaal staan. „Kerkverlating gaat ook onze deuren niet voorbij. Feit blijft dat die stoelen zondags gewoon bezet zijn.”

Het gebrek aan zitplaatsen is een van de redenen voor de nieuwbouw, zegt de scriba. „Ook de bouwkundige en technische staat van het gebouw is verouderd. Er zijn parkeerproblemen, waar de burgerlijke gemeente ons regelmatig op aanspreekt. Daarbij komt dat de capaciteit van de zalen vele malen tekortschiet.”

Ruim 90 procent van de ledenvergadering stemde voor de nieuwbouw. „Een klein deel is geen voorstander en dat mag. Jammer dat ze dit anoniem melden aan Omroep Zeeland.” Dat de kosten volgens de klagers zijn opgelopen tot 20 miljoen euro, noemt hij „volledig uit de lucht gegrepen. Het werkelijke bedrag zit daar vele miljoenen onder.”

De gereformeerde gemeente moest tot aan de Raad van State procederen om groen licht te krijgen voor de nieuwbouw.