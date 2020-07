Het gemeentehuis en het stadskantoor in Roermond zijn dinsdagmiddag voor het publiek gesloten. Dat gebeurde nadat rond 12.00 uur per mail een bedreiging was binnengekomen, zei een woordvoerder van de politie.

Waaruit de dreiging bestaat, wilde hij niet zeggen. „Wel zo serieus dat de gemeente tot sluiting overging”, zei hij.

De politie bewaakt beide panden. Hoe lang de gebouwen voor het publiek gesloten zijn, is nog niet bekend.