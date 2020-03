Gemeentehuis Nijkerk geramd door man in ‘psychische nood’

De man die vrijdag met een auto door de voorgevel van het gemeentehuis van Nijkerk reed, was volgens de politie op zoek naar psychische hulp. De man, die werd aangehouden, zat naar eigen zeggen „in psychische nood”. Zijn daad was niet gericht tegen de gemeente of tegen ambtenaren.

De politie wil de leeftijd van de man niet bekendmaken, omdat dan te achterhalen zou zijn wie hij is.

De man raakte bij zijn daad gewond. Het gemeentehuis werd ontruimd, maar de ambtenaren konden na korte tijd terug naar hun plek.

Op sociale media zijn beelden van het incident geplaatst. Daarop is te zien hoe iemand in een witte pick-uptruck enkele keren naar achteren en naar voren rijdt, door de de kapotte ruiten van het gemeentehuis, terwijl medewerkers en bezoekers zich uit de voeten maken.