Gemeentehuis in Rhenen beschoten

Het gemeentehuis in Rhenen is beschoten. Medewerkers van de gemeente troffen maandagmorgen een gebroken ruit en een kogel aan.

De politie heeft de zaak op dit moment in onderzoek. Op het moment van het incident waren er geen medewerkers in het gebouw aanwezig.

Bij de gemeente is geen concrete dreiging bekend die zou verklaren waarom er op het gebouw is geschoten. Burgemeester Hans van der Pas: „We zijn er door verrast, maar hebben geen idee in welke hoek we het moeten zoeken; is het baldadigheid of een gerichte actie?”

In overleg met de politie zijn uit voorzorg veiligheidsmaatregelen genomen. De politie roept getuigen op zich te melden.