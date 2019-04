Gemeentehuis Harderwijk ontruimd na incident

Het gemeentehuis van Harderwijk is donderdagmiddag uit voorzorg ontruimd, nadat een auto rond 14.30 uurtegen de ingang was gereden. Volgens een woordvoerder van de gemeente is er nog niets bekend over de toedracht van het incident. Wel ging het alarm af en is het personeel daarop naar buiten gegaan. Op het gemeentehuis werken tussen de 150 en 200 mensen.

De politie kan nog niets bevestigen maar doet wel onderzoek en houdt mensen op afstand. Op sociale media zijn foto’s te zien van een rode Peugeot 206 die tegen de glazen pui geparkeerd staat.