Gemeentehuis Gilze en Rijen beveiligd

Het gemeentehuis van Gilze en Rijen wordt extra beveiligd. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt de maatregel naar aanleiding van een bericht in Brabantse media. Hij zegt dat de publieksruimte van het gemeentehuis tijdens openingsuren onder extra toezicht staat.

Aanleiding is een "zeer bedreigende en intimiderende brief" van een aantal weken geleden. "De maatregelen blijven van kracht zolang politie en het Openbaar Ministerie ons dat adviseren", aldus de woordvoerder.

Op de inhoud van de brief gaat hij niet in. Hij wil ook niet bevestigen dat de afzender Jan B. is, zoals media berichten. B. is een pas vrijgekomen crimineel, die vastzat voor het in stukken hakken en laten verdwijnen van een lijk. Het Openbaar Ministerie beschouwt hem ook als wapenleverancier voor de Amsterdamse onderwereld. In 2017 is hij tot een maand voorwaardelijk veroordeeld voor bedreiging van burgemeester Boelhouwer van Gilze en Rijen.

Ook een woordvoerder van de politie wil geen mededelingen over de brief of de identiteit van de schrijver doen. Wel zegt hij dat "afgelopen donderdag een man zich verdacht ophield voor het gemeentehuis. Na een gesprek is deze persoon weggegaan."