Gemeentehuis Bemmel tot voorjaar 2019 dicht

Het gemeentehuis van Lingewaard in het Gelderse dorp Bemmel blijft zeker tot het voorjaar van 2019 onbruikbaar. Het gemeentehuis raakte in augustus zwaarbeschadigd toen een verwarde man met zijn auto het pand binnenreed en een explosie veroorzaakte. De verzekeraar schat de schade op ongeveer 5 miljoen euro.

Een aannemer plaatst deze weken de laatste noodgebouwen op een grasveld bij het beschadigde gemeentehuis. Als dat karwei klaar is, zijn er weer voldoende flexibele werkplekken, zegt een woordvoerster van de gemeente. Ambtenaren moeten de komende maanden wel telkens overwegen of ze inderdaad een werkplek nodig hebben of dat ze thuis of elders kunnen werken.

De aanrijding en de explosie vernielden een groot deel van de voorgevel van het gemeentehuis. Het pand is gestut. In het hele gebouw is ernstige rook-, roet- en waterschade.

De 59-jarige man die het pand binnenreed kwam om het leven. Volgens burgemeester Marianne Schuurmans van Lingewaard pleegde hij „een wanhoopsdaad”, omdat hij geen enkele uitweg meer zag.