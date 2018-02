De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem en de Coöperatieve Rabobank Altena zien mogelijkheden om in de toekomst samen de locatie van de Rabobank in Almkerk te gebruiken. Dat stelden de gemeenten maandag in een gezamenlijk bericht.

De drie gemeenten zijn bezig met onderzoek naar de huisvesting van de nieuwe gemeente Altena. De locatie aan de Sportlaan leverde het gunstigste scenario op. De gemeente Altena hoopt het pand te kopen en vervolgens delen hiervan te verhuren aan de Rabobank.