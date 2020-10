‘Gemeentebestuur Amsterdam houdt meer geheim dan nodig is’

Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad houden meer geheim dan nodig is. Het aantal geheime stukken en het aantal vergaderpunten met geheime stukken is de afgelopen tijd toegenomen. Dat meldt de Rekenkamer Metropool Amsterdam op basis van een onderzoek naar hoe de gemeente omging met geheimhouding in de eerste helft van deze collegeperiode, van april 2018 tot maart 2020.

Voor burgers en ook soms voor raadsleden is het nu niet inzichtelijk over welke geheime stukken de raad vergadert. „Andere gemeenten zijn op dat punt opener en transparanter”, staat in het rapport. Volgens de rekenkamer wordt geheimhouding te veel opgelegd en te weinig opgeheven. „Dat komt doordat procedures, kennis en systemen tekortschieten. En waarschijnlijk ook doordat de cultuur binnen de ambtelijke organisatie, het college en de raad nog te weinig stimuleert om geheimhouding zoveel mogelijk te minimaliseren.”

Door onder andere specifieker te motiveren waarom geheimhouding noodzakelijk is en door geheimhouding alleen op te leggen op dat deel van het stuk dat geheime informatie bevat, kunnen het college en de raad de situatie volgens de rekenkamer verbeteren.

In een reactie laten zowel het stadsbestuur als de gemeenteraad weten dat ze de conclusies en aanbevelingen onderschrijven en ermee aan de slag gaan om de werkwijze te verbeteren.