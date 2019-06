Gemeente zet fontein uit na ophef om blauwalg

De gemeente Bergen op Zoom heeft zondag uit voorzorg een fontein in de Binnenschelde uitgezet. Op de website meldt de gemeente dat daartoe is besloten omdat er vragen over de veiligheid van de fontein waren gekomen. Omroep Brabant had op basis van een algendeskundige gemeld dat de fontein blauwalg door de lucht verspreidde.

Bergen op Zoom heeft vooralsnog geen signalen ontvangen dat er problemen zijn met de kwaliteit van het water in de Binnenschelde. Door de fontein uit bedrijf te nemen, wil de gemeente „maatschappelijke onrust” voorkomen.

De gemeente stelt dat het water van de Binnenschelde wordt getest door het waterschap. Als de kwaliteit van het water niet voldoet, krijgt de gemeente daarover informatie en wordt de fontein uitgezet.