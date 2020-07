Gemeente Woerden ontevreden over gas- en olieplannen ministerie

De gemeente Woerden is niet blij met de plannen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat overweegt om de opsporingsvergunning naar olie en gas in onder andere de provincie Utrecht te verlengen.

Volgens de gemeente kan dat niet, omdat de opsporingsvergunning verlopen is. Dan zou er dus een nieuwe vergunning moeten komen, maar dat is niet volgens de afspraak. Het ministerie kondigde eerder namelijk aan om geen nieuwe opsporingsvergunningen te verlenen voor olie en gas, aldus de gemeente.

De aanvraag over de opsporingsvergunning Utrecht is gedaan door Vermilion. Het gebied dat onder de vergunning valt, strekt zich uit onder de provincies Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Als er gas of olie gevonden wordt, kan Vermilion een winningsvergunning aanvragen. Met dat laatste is de gemeente het niet eens: die wil toewerken naar duurzamere vormen van energie.

Woerden zet zich al langere tijd in voor het tegengaan van gas- en oliewinning in kleine velden. Eerder probeerde de gemeente winning in het rijke Papekopveld te voorkomen, maar Vermilion kreeg toch een winningsvergunning tot 2030. Na de zomer voert het college samen met de provincie een bestuurlijk overleg, voordat het ministerie een besluit neemt.