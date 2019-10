„Gemeente wist van overtreding, trad niet op”

De gemeente Den Haag was ervan op de hoogte dat de bouwers van twee vuurstapels op de stranden bij Duindorp en Scheveningen de afspraken over de vuurstapels overtraden. Maar ze heeft hier niet tegen opgetreden. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) donderdag in haar rapport over het uit de hand gelopen vreugdevuur afgelopen jaarwisseling.

Met de bouwers van de vreugdevuren, inwoners van beide dorpen, waren onderling afspraken gemaakt. Die werden in 2016 vastgelegd in een convenant met de gemeente. Dat convenant is niet aangepast, toen bleek dat een jaar eerder ook al een vliegvuur was ontstaan. De gemeente liet dat niet nader onderzoeken, aldus de OVV.

De OVV pleit ervoor dat de vreugdevuren anders worden aangepakt en dat er voortaan verplicht een vergunning voor moeten komen.

De OVV verklaart het niet optreden van de gemeente en de vreugdevuren toch door te laten gaan, omdat zij rellen elders in de stad wilde voorkomen.