Gemeente weet niet of aanpak radicalisering werkt

Het effect van methoden om radicalisering onder jongeren te voorkomen wordt nauwelijks gemeten. Gemeenten besteedden er de afgelopen drie jaar 20 miljoen euro aan, zonder het beleid te evalueren. Foto: politieonderzoek vorig jaar september in een woning in Vlaardingen in verband met een grote antiterreuractie tegen zeven mannen die zouden zijn geradicaliseerd. beeld ANP, Robin Utrecht