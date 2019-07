Gemeente Utrecht: verbreding A27 niet nodig

De gemeente Utrecht heeft geen moeite met de beslissing van de Raad van State dat de A12 en de A27 voorlopig niet verbreed mogen worden uit milieuoverwegingen. „Stikstof heeft grote impact op de bodem en natuur. Het is goed dat de rechter vanuit deze invalshoek naar geplande projecten kijkt”, aldus wethouder Lot van Hooijdonk (Mobiliteit) in een reactie.

Volgens de gemeente is een verbreding van de A27 bij Amelisweerd niet nodig. „Utrecht groeit tussen nu en 2024 van 350.000 naar 400.000 inwoners. Om de stad leefbaar en bereikbaar te houden, zijn slimme mobiliteitsoplossingen nodig.”

De gemeente gaat bekijken welke consequenties de uitspraak van de Raad van State heeft. Die bepaalde eerder woensdag dat de verbreding van de wegen voorlopig niet kan doorgaan wegens de voorziene uitstoot van stikstof.

De Kerngroep Ring Utrecht (KRU), een samenwerkingsverband van bewonersgroepen, natuur- en milieuorganisaties en een van de bezwaarmakers, is zeer verheugd met het besluit. „Wij zijn blij en tevreden met deze uitspraak”, aldus woordvoerder Jos Kloppenborg. „De verbreding zoals deze is voorgesteld, is hiermee van de baan. Ik kan me voorstellen dat de minister nu weer zint op een nieuw plan, maar dat lijkt me niet slim. Ze moet dan opnieuw een tracébesluit maken, waartegen dan weer bezwaar zal komen.”

Volgens de KRU is het beter als de minister met de gemeente en provincie om tafel gaat om een plan op te stellen dat zorgt voor „goede bereikbaarheid en tegelijk de natuur ontziet”, aldus Kloppenborg. Dat betekent dat er meer geld moet komen voor fietsverkeer en het openbaar vervoer, zegt hij. De KRU pleit ook voor maximaal 80 kilometer per uur op de ring omdat dit beter zou zijn voor de doorstroming en de leefkwaliteit.

Mensen aangesloten bij het KRU zijn verheugd, zegt Kloppenborg. „De mailtjes stromen binnen en de telefoon staat roodgloeiend. Dit is een resultaat van heel veel jaren hard werken voor een goede zaak. Het is prettig als dat beloond wordt.”