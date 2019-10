Gemeente: tractoren Malieveld waren voorzien

Dat een deel van het Malieveld in Den Haag woensdag opnieuw bezet zou worden door vele honderden tractoren, stond niet in de afspraken die vooraf bekend werden gemaakt. Maar de vele boeren die daar hun tractor hebben neergezet, zijn volgens een politiewoordvoerster niet in overtreding. Ook de gemeente Den Haag stelt dat „van tevoren was voorzien dat tractoren op het Malieveld zouden parkeren”.

Daarover stond echter niets in persberichten van de gemeente en de boeren die voorafgaand aan het protest zijn verspreid. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) had aan de achterban laten weten dat deelnemers hun tractor konden parkeren op grote wegen rond de Koekamp, zoals de Bezuidenhoutseweg en de Benoordenhoutseweg.

Een woordvoerster van de gemeente zegt dat ook de geasfalteerde paden van het Malieveld beschikbaar waren als parkeerplaats. Ze houdt het er verder op dat met de organisatie was afgesproken dat de demonstratie op de Koekamp wordt gehouden, een kleiner veld op een steenworp afstand. „Bij grote drukte zou het Malieveld wel als overloop gebruikt kunnen worden voor de betogers zelf. Over het parkeren van de tractoren gaat de politie verder”, zegt ze.

De woordvoerster had dinsdag nog uitgelegd dat het Malieveld ditmaal niet de aangewezen plek was voor de betoging, omdat daar sinds enkele dagen de tent van het beroemde Cirque du Soleil staat. Die neemt slechts een gedeelte van het veld in, dus passen er nog veel tractoren bij.

Tijdens het vorige boerenprotest, op 1 oktober, had de inmiddels afgetreden burgemeester Pauline Krikke vooraf met de organisatie afgesproken dat maximaal 75 tractoren het Malieveld op mochten. Het werd een veelvoud.

FDF had boeren vooraf opgeroepen aanwijzingen van de politie op te volgen. „Met de politie hebben we een goede verstandhouding, dit willen we graag zo houden, ze denken veel met ons mee.”