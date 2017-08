Gemeente spant kort geding aan tegen Qanitoen

De gemeente Den Haag spant een kort geding aan tegen de stichting Qanitoen. Volgens de gemeente is vastgesteld dat vrijdagmiddag in het pand van de stichting aan de Cilliersstraat een gebedsdienst plaatsvond, terwijl dat pand alleen mag worden gebruikt als bedrijfsruimte.

De omstreden Syrisch-Libanese imam Fawaz Jneid was, voor zover bekend bij de gemeentewoordvoerder, niet in het pand. Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) heeft de man onlangs een gebiedsverbod opgelegd. Volgens het ministerie verkondigt de imam een intolerante boodschap en draagt hij zo bij aan radicalisering.

Maandag verliep een ultimatum dat de Haagse burgemeester Pauline Krikke de stichting had opgelegd om het pand, waar een islamitische boekwinkel van de stichting zit, alleen nog als bedrijfsruimte te gebruiken, zoals in de erfpachtakte is vastgelegd.

Krikke zegt in een persbericht: „Het is ontoelaatbaar dat de stichting Qanitoen steeds opnieuw de regels overtreedt. Die boodschap hebben we op verschillende momenten en op verschillende manieren aan hen verteld. Wat mij betreft is nu de maat vol en daarom vragen we de rechter om een uitspraak.”

De gemeente eist dat het pand alleen nog maar gebruikt wordt als bedrijfspand, op straffe van een dwangsom. Krikke noemde de diensten al eerder „zeer ongewenst”. Wanneer het kort geding dient, is nog onduidelijk.