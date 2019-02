Gemeente sorteert puin van verwoeste huizen

In een overdekte, beveiligde loods in Den Haag wordt maandag begonnen met het sorteren van puin en restanten van drie woningen die vorige maand werden verwoest door een gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat. In de loods ligt de inhoud van maar liefst elf containers opgeslagen.

De gemeente heeft lijsten gekregen van spullen waarvan de bewoners hopen dat ze nog worden gevonden. „Een fotolijstje, de knuffel van een kind, misschien een oud theelepeltje: we kennen allemaal dat gevoel van spullen die ons om welke reden dan ook dierbaar zijn”, zegt burgemeester Pauline Krikke. „Daarom willen we als gemeente alles in het werk stellen om die terug te vinden.”

De verzekering beschouwt de inboedels van de drie woningen sowieso als verloren en zonder financiële waarde. Het gaat daarom volgens Krikke puur om de emotionele waarde. Als alle persoonlijke eigendommen zijn uitgezocht, mogen de bewoners ze komen ophalen. Het sorteren duurt naar verwachting een week.

Bij de explosie op 27 januari stortte één pand helemaal in, verschillende naastgelegen huizen liepen schade op. De bewoners werden geëvacueerd. Tien mensen raakten gewond.