Gemeente sluit woningen na vondst 13 miljoen

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft twee woningen gesloten, waar de politie eerder koffers met miljoenen euro’s had aangetroffen. Het contante geld, in totaal bijna 13 miljoen euro, is vermoedelijk afkomstig van drugshandel.

De politie maakte de vondst - een van de grootste ooit in ons land - vorige maand al bekend. Zeven personen werden aangehouden op verdenking van invoer van en handel in cocaïne vanuit Colombia naar Nederland.

Halsema heeft nu de woningen in de Valkenburgerstraat en de Erich Salomonstraat per direct voor drie maanden gesloten. Het geld, ruim 8,2 miljoen bij de Valkenburgerstraat en meer dan 4,3 miljoen in de Erich Salomonstraat, was verdeeld over verschillende koffers. De woningen werden niet bewoond.

„De aanwezigheid van een dergelijk groot geldbedrag in een woning kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege ripdeals, inbraak en de aantrekkingskracht van de woning op criminele activiteiten”, zegt de gemeente. „Dit levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Om deze situatie te beëindigen, is de woning per direct voor drie maanden gesloten.”