Gemeente Rotterdam: te druk in het centrum met oog op corona

Het is met het oog op het coronavirus te druk in het centrum van Rotterdam, vinden de gemeente en de veiligheidsregio. De gemeente plaatst op dit moment matrixborden om mensen erop te wijzen dat ze drukte moeten vermijden. Een woordvoerder bevestigt vrijdag berichtgeving hierover door Rijnmond.nl.

Het is met name druk in de omgeving van de Koopgoot, de Lijnbaan en het Binnenwegplein. Een woordvoerder van de gemeente vermoedt dat de drukte te maken heeft met Black Friday, waarin veel artikelen met korting worden verkocht.

Volgens Rijnmond.nl heeft de veiligheidsregio de bevoegdheid om maatregelen te nemen als de drukte niet minder wordt. Het zou dan kunnen gaan om het sluiten van winkels. Eerder riepen ondernemers publiek op om niet massaal naar de stad te komen met Black Friday.