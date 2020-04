Gemeente Rotterdam geeft nabestaanden korting op uitvaart

Vanwege de strikte coronamaatregelen die gelden voor uitvaarten komt de gemeente Rotterdam nabestaanden financieel tegemoet. Om risico op besmetting met het coronavirus te voorkomen mogen maximaal maar dertig nabestaanden bij een uitvaart zijn. Ook mogen zij voor en na een uitvaart niet samenkomen. Vrijdag heeft het Rotterdamse college daarom besloten hen 25 procent korting te geven op de kosten van een uitvaart.

Wethouder Bert Wijbenga: „Met deze regeling willen we recht doen aan de essentie van het afscheid nemen: met zijn allen bij elkaar komen en samen verdriet en herinneringen delen. We hopen dat nabestaanden nu de gelegenheid hebben om op een ander moment of op andere wijze een passend afscheid te hebben.” De regeling gaat in op zaterdag 4 april tot en met de opheffing van de beperkingen en geldt alleen voor uitvaarten van overleden Rotterdammers op begraafplaatsen of het crematorium van de gemeente Rotterdam.

Vanaf 4 april is het ook mogelijk om voor onbepaalde tijd te worden begraven op een gemeentelijke begraafplaats, in plaats van dat er alleen grafrechten voor minimaal tien jaar gekocht kunnen worden. De gemeente wilde deze extra mogelijkheid per 1 januari volgend jaar invoeren, maar gezien de huidige situatie wordt dit versneld ingevoerd.