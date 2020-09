Gemeente Rotterdam deelt quarantainepakketten uit

Om oudere Rotterdammers of mensen met een beperkt sociaal netwerk door een quarantaineperiode te helpen deelt de gemeente Rotterdam vanaf maandag ‘quarantainepakketten’ uit. Hierin zit informatie over waar ze hulp kunnen krijgen en wat attenties om ze op te vrolijken.

Rotterdam geeft hiermee naar eigen zeggen als eerste Nederlandse gemeente gehoor aan een in de Tweede Kamer aangenomen motie om mensen die vanwege corona in quarantaine moeten te ondersteunen. „Als mensen positief testen op corona, of in aanraking zijn geweest met iemand met corona, moeten ze van het ene op het andere moment tien dagen in quarantaine”, aldus de Rotterdamse zorgwethouder Sven de Langen. „Vooral voor ouderen of mensen met een licht verstandelijke beperking zijn dat heftige maatregelen. Helemaal als ze een klein of geen sociaal netwerk hebben om bijvoorbeeld boodschappen te regelen, de hond uit te laten of hun medicijnen op te halen.”

Deze mensen kunnen voor hulp via het gemeentelijke servicenummer 14010 contact opnemen met de Sociale Hulpdienst Corona. De informatie wordt via media en een aantal welzijnspartijen verspreid. Een medewerker van zo’n welzijnsinstelling gaat zo mogelijk diezelfde dag nog thuis langs om het pakketje af te geven en te vragen of er meer ondersteuning nodig is. De Langen: „Het pakketje moet een geruststellend effect hebben op kwetsbare mensen voor wie een quarantaine veel onzekerheid betekent. We willen ermee zeggen: we hebben u gezien, er is hulp waarvan u gebruik kunt maken. En naast praktische informatie zit er ook een puzzelboek, chocola en een Rotterdams theepakketje in om mensen mentaal op te vrolijken.”

Afhankelijk van het aantal besmettingen, dat in Rotterdam flink oploopt, denkt de gemeente de komende tijd toch wel honderden pakketten uit te delen.