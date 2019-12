Gemeente presenteert rapport over tramaanslag

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht presenteert dinsdag samen met politie, het Openbaar Ministerie en de Veiligheidsregio Utrecht een rapport over het optreden van de crisisorganisatie rond de tramaanslag in de domstad. Het rapport gaat onder meer over hoe de hulpdiensten hebben samengewerkt en hoe de communicatie was. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

Gökmen T. wordt er van verdacht op 18 maart van dit jaar op willekeurige mensen te hebben geschoten in en om een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Vier mensen kwamen om. Al snel werd rekening gehouden met een terroristisch oogmerk. Speciale eenheden van de Dienst Speciale Interventies en vele hulpverleners kwamen ter plaatse. Utrechters werd geadviseerd binnen te blijven. Op straat was het doodstil.

Aan het begin van die avond werd T. gearresteerd. Maandag moet de 38-jarige verdachte opnieuw in een tussentijdse zitting voor de rechter verschijnen.