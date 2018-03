„Gemeente moet zich verzetten tegen terugsturen Afghanen”

Gemeenten moeten zich verzetten tegen het uitzetten van Afghaanse vluchtelingen. Mensenrechtenorganisaties roepen gemeenteraden en colleges van B en W daartoe op in een woensdag verstuurde brandbrief.

Op Syrië na is Afghanistan volgens de Global Peace Index het gewelddadigste land ter wereld, aldus de organisaties. Kranten schrijven dagelijks over bomaanslagen en ernstige mensenrechtenschendingen. Niettemin stuurt het Rijk de meeste Afghanen die in Nederland asiel aanvragen terug. Onverantwoord, vinden de ondertekenaars. „Ze verkeren daar in levensbedreigende en erbarmelijke omstandigheden. Wij maken ons grote zorgen over het lot van deze mensen.”

De organisaties wijzen erop dat de VN-Veiligheidsraad Afghanistan sinds eind 2017 betitelt als „land in oorlog.” Meer dan 10.000 burgers stierven of raakten afgelopen jaar gewond als gevolg van interne conflicten in het land.

In december riepen de organisaties staatssecretaris Harbers (Asielzaken) en asielwoordvoerders van de Tweede Kamers op alle uitzettingen stop te zetten en Afghaanse vluchtelingen te beschermen. Harbers beloofde daarop versneld onderzoek te doen naar de veiligheidssituatie en komt in mei met een nieuw ambtsbericht. „Desondanks gaan de uitzettingen van Afghaanse vluchtelingen gewoon door. Dat vinden wij onverantwoord en levensgevaarlijk.”

Met een beroep op de zorgplicht van gemeenten voor hun inwoners namen diverse gemeenteraden al moties aan waarin wordt opgeroepen om geen mensen uit te zetten naar Afghanistan. De organisaties besluiten hun brief door te zeggen dat ze „van harte hopen dat u het voorbeeld van uw collega’s volgt!”

De brief is ondertekend door Amnesty International, Defence for Children, India, Kerk in Actie, Stichting LOS, PAX, Save the Children, Unicef Nederland en VluchtelingenWerk Nederland.