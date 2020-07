Gemeente mag paal en perk stellen aan prolifebijeenkomst bij kliniek

Het aanspreken van individuele personen, zoals cliënten van een abortuskliniek, valt niet onder het betogingsrecht.

Gemeenten mogen dan ook beperkingen stellen aan prolifeorganisaties die aangeven dat het aangaan van gesprekken met bezoeksters van dergelijke klinieken een van de (neven)doelen is van hun betoging. Als die beperkingen ertoe leiden dat de betogers een dergelijk gesprek niet meer kunnen voeren, is dat niet disproportioneel.

Dat heeft de rechtbank Noord-Holland deze week bepaald in een procedure tussen de gemeente Heemstede en de Duitse prolifeorganisatie Donum Domini e.V.; een Rooms-Katholieke leefgemeenschap van nonnen die opkomt voor het ongeboren leven en hulp biedt aan jonge moeders.

Uit de stukken blijkt dat Donum Domini zich voor een nog dit jaar te houden bijeenkomst bij de Bloemenhovekliniek het liefst zo dicht mogelijk bij de ingang van de kliniek wilde opstellen. De gemeente stak daar op grond van de Wet openbare manifestaties (Wom) een stokje voor. Zo moesten de nonnen aan de voorkant van de kliniek uitwijken naar de overkant van de straat. Aan de achterzijde moesten zij een afstand bewaren van 25 meter.

De gemeente woog mee dat eerdere betogingen in Heemstede werden ontsierd door ongeregeldheden. De abortuskliniek trok daarover vier keer aan de bel. Ook zijn er drie politiemeldingen, waarvan twee van eind april.

Volgens Donum Domini schond de gemeente met haar eisen het grondrecht van vrije betoging. Daar gaat de rechter dus niet in mee. Een betoging is volgens de rechter een samenkomst waarbij „gemeenschappelijk beleefde gedachten en wensen op politiek of maatschappelijk gebied” worden uitgedragen. Bij het aanspreken van abortuscliënten gebeurt dat, aldus de uitspraak, niet, maar wordt een individuele zaak aangekaart bij een individueel persoon. „Nu dat niet behoort tot het betogingsrecht, geniet dat ook niet de bescherming van de Grondwet”, stelt de rechter.

De uitspraak gaat nog een stap verder door het aanspreken van bezoekers te kwalificeren als „een wanordelijkheid” waar de gemeente Heemstede met gebruikmaking van de Wom terecht voorzorgsmaatregelen voor trof.

In de Tweede Kamer spoort PvdA-Kamerlid Ploumen zorgminister De Jonge al tijden aan actie te ondernemen tegen prolifebijeenkomsten bij abortusklinieken. De Jonge belegde daarop diverse bijeenkomsten met gemeenten en klinieken om de behoefte aan zijn inzet te peilen, maar concludeerde uiteindelijk dat burgemeesters genoeg hadden aan de Wom.

Eerder probeerden PvdA en VVD De Jonge (en later ook minister Ollongren van Binnenlandse Zaken) zover te krijgen onderzoek te laten doen naar de vraag wanneer demonstreren bij klinieken overgaat in intimideren. Dat initiatief bloedde echter dood.