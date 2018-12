Gemeente Leusden: Zand Achterveld niet schadelijk voor mens en milieu

Het zand van het omstreden bedrijf Vink uit Barneveld dat is toegepast in een nieuwbouwwijk in Achterveld (gemeente Leusden) is niet schadelijk voor mens en milieu. Dat heeft de gemeente dinsdagavond bekendgemaakt.

Het tv-programma Zembla meldde twee weken geleden dat ook in Achterveld zand ligt uit een mogelijk vervuilde partij grond van Vink. Aannemer Mussche uit Staphorst gebruikte een vrachtwagenlading van 34,5 ton onder de wegverharding en een stoep. Het gecertificeerde adviesbureau De Klinker Milieu uit Zutphen heeft op verzoek van de gemeente ter plekke bodemonderzoek verricht.

„Belangrijkste conclusie is dat de stoffen waarvan gedacht werd dat ze in het zand aanwezig zouden zijn, onder andere styreen, slechts in zeer geringe mate zijn aangetroffen”, zegt de gemeente. „De gevonden waarden zijn vergelijkbaar met de grond in andere woonwijken.” Wel is op sommige plaatsen een licht verhoogde concentratie van het oplosmiddel tetrachlooretheen aangetoond. „Het gehalte kan vooralsnog niet worden verklaard”, aldus de onderzoekers.

De aannemer treft geen enkele blaam, zo benadrukt de gemeente. „Volgens het certificaat dat hij ontving was sprake van schoon zand. Ook was de hoeveelheid zo klein, minder dan 50 kubieke meter, dat hij de gemeente over het gebruik van het zand niet hoefde te informeren.”

Vink heeft steeds beweerd dat de grond inderdaad schoon was. Het bedrijf liet de partij opnieuw keuren, tegen de regels in, nadat aanvankelijk was geconstateerd dat ze verontreinigd was met de giftige stof styreen en landbouwgif. Zand uit de partij ligt in tien gemeenten, zo berichtte de provincie Gelderland vorige week.