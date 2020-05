Omdat het er te druk was, heeft de gemeente Leiden de Haarlemmerstraat (in het centrum) zaterdagmiddag afgesloten. Er liepen zoveel mensen dat niemand meer goed de 1,5 meter afstand kon bewaren.

Pas als de situatie weer beheersbaar is, kan de winkelstraat weer opengaan, meldt de gemeente. „Een frisse neus halen is prima, maar blijf in de buurt, houd afstand en vermijd drukke plekken. Keer om als het te druk is.”