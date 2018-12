Gemeente: geen Projext X-feest in Katwijk

De gemeente Cuijk staat een zogenoemd Project X-feest in het dorpje Katwijk niet toe. Burgemeester Wim Hillenaar heeft dat woensdagavond laten weten in een verklaring naar aanleiding van een oproep op Facebook. „Gezien de omstandigheden kunnen we niet anders dan ons voorbereiden op alle scenario’s. Maar er is geen feest in Katwijk en er komt geen feest in Katwijk. Personen van buiten Cuijk die met verkeerde bedoelingen hier naartoe komen, worden tegengehouden”, aldus de burgemeester.

Volgens de gemeente is een onschuldige internetaankondiging van een jong meisje over een feestje vrijdag gekaapt. Duizenden mensen hebben inmiddels aangekondigd dat ze naar het Brabantse dorp willen komen.

De gemeente heeft nauw contact met de politie die eveneens alert is op de situatie.

In 2012 liep in het Groningse plaatsje Haren een Project X-feest volledig uit de hand na een openbare Facebookuitnodiging van een meisje voor een feest voor haar 16e verjaardag. Jongeren trokken destijds massaal naar het Groningse dorp. Dat ‘feest’ ontaardde in geweld, vernielingen en brandstichting.