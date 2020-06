Gemeente Eindhoven over demonstratie: plein is vol

De gemeente Eindhoven roept betogers zaterdag op niet meer naar het Stadhuisplein te komen om een manifestatie tegen racisme bij te wonen. Het is er te druk. „Stadhuisplein is vol! Ga naar huis”, aldus de gemeente via Twitter.

De gemeente zegt dat mensen de demonstratie kunnen volgen via Omroep Brabant.

Kort voor 17.00 uur, het tijdstip dat de demonstratie begon, waren er 600 à 700 mensen aanwezig. Maar dat aantal liep daarna flink op. Inmiddels is het plein volledig volgelopen en staan nog enkele honderden mensen op een weg naast het plein. Vanaf daar kunnen zij de manifestatie ook volgen.

Vrijdag had burgemeester John Jorritsma gezegd maximaal 700 mensen toe te laten.

De demonstratie gaat volgens de organisatoren niet alleen over de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, maar ook over racisme in het algemeen en over politiegeweld.

Kort na aanvang hielden de betogers een stilteprotest, waarbij zij een vuist gebald in de lucht hielden.