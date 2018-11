Gemeente daagt protesterende woonwagenbewoners

De Brabantse gemeente Mill en Sint Hubert heeft een kort geding aangespannen tegen een groep woonwagenbewoners die sinds 23 september een stuk grond in Mill bezetten. De gemeente wil dat de woonwagenbewoners met hun caravans vertrekken, zei een woordvoerder donderdag.

De woonwagenbewoners voeren actie omdat ze vinden dat er in de gemeente niet genoeg standplaatsen zijn. Aanleiding voor hun actie is het nieuwe landelijke beleid van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken), die heeft bepaald dat gemeenten moeten zorgen voor voldoende plekken voor woonwagenbewoners omdat het wonen in een woonwagen essentieel onderdeel is van hun cultuur.

De actievoerders in Mill waren de eersten in Nederland die als protest een stuk grond bezetten. Ze veroorzaakten een kettingreactie onder woonwagenbewoners die op tientallen plaatsen het voorbeeld volgden. De gemeente heeft niet alleen een rechtszaak aangespannen, maar ook dwangsommen opgelegd en aangifte gedaan.

Het kort geding dient op 12 november.