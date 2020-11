Gemeente: boeren mogen trekkers niet bij CBL parkeren

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft met de boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) afspraken gemaakt om de demonstratie dinsdag in goede banen te leiden. Zo mogen maar maximaal 750 boeren bij het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) demonstreren en moeten de coronaregels in acht worden genomen. Ook zijn blokkades van wegen en kruisingen niet toegestaan.

De boeren willen in de middag richting het CBL op bedrijventerrein Overgoo rijden, nadat ze eerder op de dag een trekkersdefilé hebben gehouden bij paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

De boeren mogen van de gemeente Leidschendam-Voorburg niet met hun tractoren op het bedrijventerrein komen. Ze moeten de trekkers parkeren in zogenoemde bufferzones in de wijk Forepark aan de andere kant van de A4. Via een fietsbrug moeten de boeren dan lopend naar het CBL.

„Tijdens de actie gelden coronamaatregelen zoals het dragen van mondkapjes en het houden van voldoende afstand”, aldus de gemeente, die weggebruikers waarschuwt dat de demonstratie mogelijk voor vertraging kan zorgen.