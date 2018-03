Diverse gemeenten gaan na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag de stemmen hertellen. Een van die gemeenten is Beek in Zuid-Limburg.

De reden is dat het verschil bij het toekennen van de restzetel dusdanig klein is (6 stemmen) dat een fout in de telling tot onjuiste toekenning van de restzetel geleid kan hebben.