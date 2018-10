Gemeente Amsterdam: zorg staat voorop

„Wij vinden het als gemeente zeer belangrijk dat er in Amsterdam voldoende capaciteit voor medisch specialistische zorg beschikbaar is en dat de huidige patiënten van het MC Slotervaart de zorg krijgen die zij nodig hebben.” Dat zegt Marjolein Moorman, waarnemend wethouder zorg in Amsterdam, in een reactie op het bericht over de financiële problemen bij het Slotervaatziekenhuis.

De gemeente heeft hierover contact gehad met de belangrijkste verantwoordelijke partijen: zorgverzekeraar Zilveren Kruis en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aldus Moorman. De zorgverzekeraar heeft volgens de wethouder verzekerd dat de ziekenhuiszorg in Amsterdam niet in de knel komt. Ook kan een eventuele verandering van medische specialistische zorg goed opgevangen worden en is er voldoende capaciteit beschikbaar in de regio. „Wij laten ons blijvend goed informeren over vervolgstappen.”