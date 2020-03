Gemeente Amsterdam helpt kinderen met laptops en wifi

De gemeente Amsterdam stelt laptops en wifi-hotspots beschikbaar aan leerlingen die thuis niet beschikken over de juiste middelen om onderwijs op afstand te volgen. Met deze noodmaatregel wil Amsterdam „kansenongelijkheid tegengaan en voorkomen dat kinderen extra achterstanden oplopen nu de scholen tijdelijk gesloten zijn”.

De gemeente heeft in totaal 3250 chromebooks en 450 wifi-hotspots aangekocht die vanaf maandag via de scholen naar de kinderen gaan. Aanvankelijk dacht de gemeente dat tussen de 2500 en 3000 gezinnen niet over de juiste middelen voor thuisonderwijs beschikten. Maar uit een inventarisatie blijkt het om ongeveer 5500 gezinnen te gaan.

„De eerste groep is hier nu mee geholpen”, zei wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) maandagochtend in het NOS Radio 1 Journaal. „Gelukkig zijn er ook andere initiatieven zoals Stichting Leergeld die ons helpen en ook scholen doen zelf veel, maar als er nog meer nodig is, gaan we kijken hoe we dat op kunnen lossen.”