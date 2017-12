Gemeenschap centraal in kerstboodschap koning

In de jaarlijkse kersttoespraak van koning Willem-Alexander stond „de gemeenschap die we samen vormen” centraal. Volgens de koning lijkt het steeds moeilijker te worden om elkaar in het dagelijks leven te ontmoeten.

„De plaatsen waar heel uiteenlopende mensen elkaar van oudsher tegenkomen - kerk, kantoor, café, sportclub, school - verliezen die verbindende functie steeds meer. Misschien is alleen het ziekenhuis nog een plek waar je in contact komt met mensen met een andere achtergrond en levensstijl.”