De natuur in het grotendeels afgebrande natuurgebied Deurne en Peel zal zich snel herstellen, maar het gebied komt er anders uit te zien. „Het wordt een meer eentonige leefomgeving”, zegt boswachter Lieke Verhoeven van Staatsbosbeheer. „Veel bijzondere plantensoorten en vogels keren niet meer terug.”

De brand in het beschermde natuurgebied is hard aangekomen. „Het is een ontzettende klap voor heel veel dieren en planten. De Peel is een hoogveengebied met hele specifieke plantensoorten. Ook heeft het een enorme aantrekkingskracht op bijzondere vogelsoorten”, vervolgt Verhoeven.

Staatsbosbeheer was van 2015 tot 2018 juist bezig om het hoogveen weer vitaal te maken. Het doel van die maatregelen was het creëren van een waterpeil dat het hele jaar stabiel blijft, als basis voor hoogveenvorming. Na afronding van de werkzaamheden in 2018 kreeg de natuur een tijdje rust.

Voor veel vogels heeft de brand ook grote gevolgen. „Gelukkig was het broedseizoen pas net begonnen. De meeste vogels waren nog bezig met flirten en het zoeken van een partner. Enkele soorten, kleinere vogels, waren al wel aan het broeden op de grond. Die nesten zijn verloren gegaan”, aldus Verhoeven.