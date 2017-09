„Geluidsoverlast snelweg meer en niet minder”

Geluidsschermen, speciaal zoab-asfalt en betere geluidsisolatie van motoren zorgen er onbedoeld voor dat de geluidsoverlast van snelwegen toeneemt. Dat staat in een nog niet gepubliceerd rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het tv-programma De Monitor (KRO-NCRV) bericht daar zondag over.

De geluidsoverlast komt doordat dit soort maatregelen vooral geluid met een hogere frequentie tegengaan. Geluid met lagere frequenties is daardoor juist beter hoorbaar. Op sommige plekken in Nederland is het aandeel laagfrequent geluid in het lawaai van de snelweg verdubbeld, aldus het instituut. Die dreunende, brommende geluiden worden bijvoorbeeld door woningisolatie nauwelijks tegengehouden.

Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) wilde van het RIVM weten of het snelweggeluid door de jaren heen aan het veranderen is. Pas als het ministerie inhoudelijk op het rapport heeft gereageerd, wordt het openbaar.