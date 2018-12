‘Gele hesjes’ in Den Haag en Maastricht

In Maastricht en Den Haag zijn mensen in gele hesje de straat opgegaan. In navolging van de Franse protestbeweging Les Gillets Jaunes, de ‘gele hesjes’ , protesteren ze onder meer tegen het beleid van de Nederlandse regering.

De actie in Maastricht was niet bij de gemeente aangevraagd. Zo’n vijftig mensen hebben zich verzameld in de buurt van het stadion van MVV. Ze probeerden vanaf daar de naastgelegen A2 te bereiken met als doel de snelweg te blokkeren, maar werden door een kordon van de politie tegengehouden. Na wat duw- en trekwerk lieten de demonstranten zich daarna wegvoeren.

Eerder was al bekend dat in Den Haag en Nijmegen protestgroepen met gele hesjes de straat op zouden gaan. In Den Haag verzamelde een groep zich bij de Tweede Kamer. Ook daar is veel politie aanwezig.