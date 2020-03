Geldsmokkelaars aangehouden op Schiphol

Op Schiphol zijn begin deze maand twee mannen aangehouden met grote hoeveelheden geld waarvoor ze geen goede verklaring konden geven.

Het gaat om een 41-jarige man uit Woerden en een 38-jarige Oekraïner. De Oekraïner wilde op 1 maart met meer dan 195.000 Amerikaanse dollar op zak reizen naar Ecuador. Het geld zat in een plastic zak in zijn rugtas. Drie dagen later wilde de Woerdenaar met meer dan 100.000 euro aan contanten in zijn handbagage en kleding naar Roemenië vliegen.

Het geld werd onderschept toen de mannen door de beveiligingscontrole gingen, meldt de marechaussee. Ze zijn aangehouden voor witwassen en het geld is in beslag genomen.