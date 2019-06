Geldrop-Mierlo weer snel zonder burgemeester

Interim-burgemeester Désirée Schmalschläger van Geldrop-Mierlo vertrekt na enkele maanden alweer uit die Brabantse gemeente. Zij is dinsdag voorgedragen als nieuwe burgemeester van Leudal in Midden-Limburg. Dat maakte de gemeente Leudal dinsdagavond bekend.

De 54-jarige Schmalschläger (GroenLinks) was pas op 8 april begonnen aan haar taak als interim in de Brabantse gemeente. Ze volgde tijdelijk de vorige burgemeester van Geldrop-Mierlo op. Deze, Berry Link, trad op 11 maart af wegens een volgens de gemeenteraad ongepaste relatie met een medewerkster.

Schmalschläger volgt per 1 september de huidige burgemeester van Leudal, Arno Verhoeven op, die met pensioen gaat. Désirée Schmalschläger was sinds 2013 burgemeester van Nuth, maar die gemeente is per 1 januari 2019 opgeheven en opgegaan in fusiegemeente Beekdaelen. Eerder was ze wethouder in de Noord-Hollandse gemeente Heiloo.