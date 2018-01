Geldkraan voor studievereniging dichtgedraaid

De Universiteit Utrecht heeft de financiering van de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging opgeschort. Aanleiding zijn kwetsende liedteksten die tijdens het introductieweekend van de vereniging zijn gebruikt. Die teksten vindt het faculteitsbestuur onaanvaardbaar en ontoelaatbaar, bevestigt een woordvoerder van de universiteit berichtgeving van NRC Next.

De teksten staan volgens de krant in een zangbundel, waaruit wordt gezongen tijdens het jaarlijkse introkamp. In een aantal van de liederen zouden vrouwen „veldwerksletten” of „kuthoeren” worden genoemd.

De universiteit heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld. „Hangende het onafhankelijke onderzoek is de financiering van de studievereniging tot nader order opgeschort en is zij uitgesloten van academische plechtigheden”, aldus de woordvoerder.