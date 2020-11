Geldkoffer waarschijnlijk ontploft bij waardetransport in Tilburg

In Tilburg is dinsdagochtend hoogstwaarschijnlijk de verfbom van een geldkoffer in een waardetransportbus afgegaan. Een zogeheten plofkoffer wordt vaak bij waardetransporten gebruikt om de inhoud ervan onschadelijk te kunnen maken als de koffer op de verkeerde manier geopend wordt. De chauffeur ademde rook in en werd uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie ging het om een technisch mankement. Rond 10.20 uur kregen agenten een melding dat er rook uit het voertuig kwam, dat aan de Havendijk stond. De omgeving werd daarop enige tijd afgezet. Ooggetuigen meldden dat er verfvlekken in de bus te zien waren.

De bus is weggehaald, laat de politie weten. Volgens Omroep Brabant wordt de inhoud van de geldwagen door een nieuw transport op een geheime locatie overgeladen.