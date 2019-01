Gelderse miljoenen voor betere aansluiting A1/A30

Provinciale Staten van Gelderland hebben vanochtend [woensdagochtend] met algemene stemmen besloten 7,5 miljoen euro bij te dragen aan een betere aansluiting van rijksweg A30 (Ede-Barneveld) op de A1 (Amersfoort-Apeldoorn) bij Barneveld.

De Gelderse investering maakt een zogenoemde MIRT-verkenning mogelijk naar een oplossing voor de dagelijkse fileproblemen in de aansluiting. Deze is oorspronkelijk niet aangelegd als een knooppunt van rijkswegen, Mede door economische groei in de regio wordt het er steeds drukker.

De laatste kilometer van de A1 richting Apeldoorn tot aan de aansluiting was vorig jaar landelijk het op één na ‘gevaarlijkste 1km-wegvak’, meldde vorige week de Stichting Incident-Management Nederland, een samenwerkingsverband van alarmcentrales voor de berging van personenvoertuigen. Er hadden 42 ongevallen plaats. De situatie ter plekke is met uitvoegend verkeer naar de A30 voor veel weggebruikers onduidelijk.

De Tweede Kamer stelde eerder al 32 miljoen euro beschikbaar. De regio Foodvalley draagt een miljoen bij. De totale investering voor een sobere basisoplossing wordt geschat op 54,5 miljoen.

Gedeputeerde Conny Bieze verwacht dat de MIRT-verkenning in 2020 gereed is. ,,Daarna volgt de besluitvorming over een voorkeursalternatief inclusief financiering. De verkenning kan wel een voorkeursoplossing opleveren waarvoor meer geld nodig is.” Uitgangspunt is vooralsnog dat de aansluiting van de N301 (Nijkerk-Barneveld) op de A1/A30 gehandhaafd blijft.