Gelderse kringloopwinkel door brand verwoest

Een kringloopwinkel in Beneden-Leeuwen (Gelderland) is vrijdag door brand verwoest. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel is asbest vrijgekomen.

De winkel zat aan de rand van het dorp, op een industrieterrein. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden. Na het uitbreken van de brand werden vier huizen uit voorzorg ontruimd. „We verwachten dat die mensen snel weer terug naar hun huis kunnen”, aldus een woordvoerder van de brandweer.

De brandweer verwacht nog tot in de avond bezig te zijn met nablussen en opruimwerkzaamheden. Ook wordt onderzocht of asbestdeeltjes in tuinen zijn terechtgekomen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.