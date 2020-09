Gelderse druktemonitor heeft voor spreiding bezoekers gezorgd

De Gelderse monitor bezoekersdrukte is in de afgelopen zomermaanden bijna een half miljoen keer geraadpleegd. Van de mensen die een uitstapje wilden maken, besloot 88 procent om ergens anders naar toe te gaan als hun beoogde doel op de druktemonitor oranje of rood kleurde en dus erg druk was. De druktemonitor is het meest geraadpleegd op de snikhete zomerdag 31 juli. Toen zochten 29.152 mensen naar een koele, rustige plek.

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen ontwikkelde als eerste in Nederland een druktemonitor vanwege de coronacrisis. Dat gebeurde in opdracht van de provincie, omdat Gelderland de populairste binnenlandse vakantiebestemming is.

Doel van de monitor op internet was mensen thuis alvast te laten zien waar het tijdens de zomervakantie druk of rustig was, zodat ze zelf konden beslissen of er bijvoorbeeld voldoende afstand kon worden gehouden. Op een kaart van Gelderland waren daarvoor 407 locaties aangegeven. Beheerders van die locaties vulden meerdere keren per dag in hoe het bij hen met de drukte was gesteld. Op groene locaties was nog ruimte genoeg.

Het was de bedoeling om de monitor na de zomervakantie uit te zetten. Maar hij blijft toch nog even in de lucht vanwege mogelijke drukte rond de Airborne-herdenkingen rond komend weekeinde. De druktemonitor werkt dan alleen rond de gemeenten Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum, aldus de toeristische organisatie.