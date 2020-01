Gelderse brandweer gaat inkrimpen

De brandweer in Noord- en Oost-Gelderland moet de komende jaren flink bezuinigen. Er zullen tientallen tankautospuiten en zo’n honderd brandweervrijwilligers verdwijnen en er zal gereorganiseerd worden. Bijna alle burgemeesters van de 22 gemeenten in de Achterhoek en op de Veluwe hebben woensdag ingestemd met de toekomstvisie.

De brandweer moet bezuinigen, omdat de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), waar de brandweer deel van uitmaakt, kampt met een miljoenentekort. Alle hulpdiensten moeten bijdragen aan het wegwerken van dat tekort. De kortingen bij de brandweer doen het meeste stof opwaaien.

De leiding van de brandweer verzekert dat de veiligheid nergens in het geding zal komen. Volgens de VNOG is er straks weliswaar minder, maar beter opgeleid en getraind personeel dat ook beter materieel bij zich heeft. Daarnaast gaat de brandweer zwaar inzetten op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Als die meer doen aan brandpreventie, is er minder vaak een uitruk van de brandweer nodig, aldus de VNOG.

Hoe de toekomst er voor elke gemeente precies uit gaat zien blijkt pas in maart. Dan komt de brandweer met een beleidsplan voor de komende 3 tot 6 jaar.