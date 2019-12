Gelderse aanpak stikstof kost 2 miljard

Gelderland heeft 2 miljard euro nodig om de stikstofproblemen in de provincie aan te pakken. Een groot deel van dat geld, 800 miljoen euro, gaat zitten in de aanpak van de uitstoot van de binnenvaart. Een derde van alle binnenscheepvaart in Nederland voert door Gelderland.

Dat stellen Gedeputeerde Staten, die dinsdag besluiten hebben genomen over de Gelderse stikstofaanpak. De provincie gaat de komende drie maanden plannen maken met onder andere gemeenten, industrie en waterschappen.

Gelderland heeft ook het grootste groene natuuroppervlak van Nederland. GS geven daarom voorrang aan het verbeteren van de kwetsbare natuur op de Veluwe, in de Achterhoek en langs de Rijntakken. Schade aan heide en stuifzand wordt versneld hersteld. De snelheid op de provinciale snelwegen A348 langs de Veluwezoom en A326 tussen Wijchen en Nijmegen gaat net als op andere snelwegen in Nederland naar 100 kilometer per uur.